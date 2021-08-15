قوة عراقية تحبط هجومين على أرتال "الدعم اللوجستي" جنوب بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية الأحد إحباط هجومين على أرتال تنقل إمدادات لوجستية للتحالف الدولي جنوب بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن قوة استخبارية من وزارة الداخلية "تمكنت من إحباط تفجير عبوة ناسفة قرب جسر النخلة (قاطع الإسكان) محلية الصنع في محافظة الديوانية".

وأضافت أن العبوة كانت "مربوطة على جهاز موبايل حيث تم الاتصال بعمليات الشرطة وتوجهت مفرزة من قسم مكافحة المتفجرات ومعالجتها وتفجيرها عن بعد".

وجاء في البيان "في هذه الأثناء تم تفتيش المكان بالكامل، إذ تم العثور أيضاً على عبوة ناسفة أخرى، كانت على بعد 10 أمتار عن العبوة الأولى، جرى التعامل معها أصوليا دون حادث يذكر".