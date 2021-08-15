سیاسة

أمريكا ترسل دفعة جديدة من لقاح فايزر إلى العراق

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة الأحد إرسال دفعة جديدة من لقاح فايزر إلى العراق في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية في فيسبوك "دعماً لجهود الولايات المتحدة الرامية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم، تُقدّم الولايات المتحدة 500 ألف جرعة من لقاح (فايزر-بيونتيك) للمساعدة في حماية شعب العراق والحد من انتشار الفيروس".

وأضافت السفارة الأمريكية أن التبرع يعتمد "على أكثر من 60 مليون دولار التزمت بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمساعدة العراق على الاستجابة لجائحة كورونا وما يقرب من 31 مليون دولار في صيغة صناديق إغاثة خاصة بفيروس كورونا مُقدّمة من وزارة الخارجية".

 

 

 

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