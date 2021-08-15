"الديمقراطي الكوردستاني": بذلنا كافة الجهود لتوحيد الصف ولن نتنازل عن حقوقنا المشروعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الأحد في بيان، انه بذل كافة الجهود وسخر كل طاقاته عبر تاريخه، في سبيل توحيد وحدة الصف الكوردستاني، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه لن يتنازل عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

وأصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بيانا في ذكرى مرور 75 عاما على ميلاد الحزب.

وجاء في البيان ان "تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني قبل 75 عاما، اشعل جذوة الأمل بعد الخيبة التي اصابت شعب كوردستان عقب الحرب العالمية الثانية".

واضاف ان "تأسيس الحزب جاء بناء على أفكار الزعيم القومي الخالد مصطفى بارزاني، وعدد من المخلصين من افراد شعبنا، والذين تحولوا الى نبراس يضيء الطريق أمام كافة ابناء شعبنا".

وفي جزء آخر من البيان اكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه بذل كافة الجهود من أجل التكاتف وتحقيق وحدة الصف الكوردستاني وتحقيق حالة التعايش والتكاتف بين المكونات الدينية والقومية، وذلك كي نحمي جميعا هذا الكيان السياسي ونديره سوية ونحمي حقوق كافة المكونات من الكورد والتركمان والسريان والآشوريين".

وتابع ان " استراتيجية الرئيس مسعود بارزاني وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قائمة على اساس تسخير كافة الطاقات والمقدرات في سبيل حماية مصلحة شعب كوردستان، وهي استمرار لسياسة الاسلاف من القادة، وعلى هذا الاساس فإن الحزب لن يتنازل في قضية كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم، ولن يفرط في اي حق من حقوق شعب كوردستان وسيفقعل كل ما بوسعه من أجل تطبيق المادة الدستورية 140".

ومن جهة أخرى وحول العلاقات الخارجية جاء في البيان "منذ تأسيس البرلمان وحكومة اقليم كوردستان فإننا نوجه جهودنا دوما من أجل علاقات حسنة مع دول الجوار وعلى اساس المصالح المشتركة والدفع نحو الحلول السلمي واللجوء الى الحوار في حل كافة القضايا ودعونا كافة الأطراف السياسية في الأجزاء الاخرى من كوردستان الى احترام سيادة الاقليم والالتزام بالقوانين والاعراف والمواثيق الدولية وعدم الإضرار بأي دولة جارة انطلاقا من أراضي الاقليم".