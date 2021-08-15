سیاسة

الإعلان عن تشكيل مركز تنسيقي للتفاوض وإيجاد حل سلمي في درعا السورية

author_image سوار أحمد
الصورة لرويترز
الصورة لرويترز
سوریا درعا روسيا سوريا المفاوضات

أربيل (كوردستان 24)- قال الناطق باسم اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بجنوب سوريا عدنان المسالمة، انه تم تشكيل مركز تنسيق مكلف بتنظيم وإجراء المفاوضات لإيجاد حل سلمي للوضع في درعا.

وذكر المسالمة إن ممثلي جميع الجهات وهم اللواء نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، وممثل وزارة الدفاع، وممثلو عن الأجهزة الأمنية، وممثل لجنة درعا (المركزية) حضروا المفاوضات.

وأضاف أن ممثل روسيا بدأ بطرح الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق من خلال إعداد قائمة بالأسماء التي تمت تسوية أوضاعهم ولائحة بأسماء غير الراغبين بتسوية أوضاعهم ولائحة بأسماء المواطنين الذين سلموا أسلحتهم ولائحة بأسماء الفارين من الخدمة (المنشقين) ولائحة بأسماء المكلفين بالخدمة الإلزامية ولائحة بأسماء المواطنين الذين يخرجون من حاجز السرايا، الذي تقرر أن يعتبر ممر إنساني لمن يرغب بالخروج من البلد فقط، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير تلك الصفة ليصبح للخارجين والداخلين بالأيام المقبلة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تجهيز لجنة التسوية ونقطة لاستلام السلاح في مدرسة زنوبيا، وفق ما أعلن موقع "روسيا اليوم".

وأكد أنه اعتبارا من اليوم ستتواجد باصات عند حاجز السرايا مع تأمين الحماية لها من الشرطة العسكرية الروسية للراغبين بالخروج من درعا.

وأشار في البيان إلى أن ممثل المركزية قدم لائحة بأسماء جميع المعتقلين وطالب بإطلاق سراحهم والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المسالمة أن اجتماعات اللجنة ستستمر طيلة 15 یوما القادمة لحل كل القضايا العالقة.

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