أمن

طالبان تؤكد دخولها أحياء عدة في كابول بغية "ضمان الأمن"

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حركة طالبان الأحد أنها دخلت أحياء عدة في كابول في حين أشارت مصادر إلى أنها سيطرت على القصر الرئاسي بعد ساعات على مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وكتب الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة "وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابول لضمان الأمن" مضيفا "تقدمها يتواصل بشكل طبيعي". 

وقالت ثلاثة مصادر رفيعة المستوى في حركة طالبان لوكالة فرانس برس إن المتمردين سيطروا على القصر الرئاسي.

وقال قيادي في الحركة لفرانس برس إن مقاتلي "طالبان دخلوا القصر الرئاسي".

وأورد قيادي آخر أن "المجاهدين دخلوا القصر الرئاسي وسيطروا عليه"، لافتا الى أن اجتماعا حول أمن العاصمة يعقد في القصر.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف