طالبان تؤكد دخولها أحياء عدة في كابول بغية "ضمان الأمن"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حركة طالبان الأحد أنها دخلت أحياء عدة في كابول في حين أشارت مصادر إلى أنها سيطرت على القصر الرئاسي بعد ساعات على مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وكتب الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة "وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابول لضمان الأمن" مضيفا "تقدمها يتواصل بشكل طبيعي".

وقالت ثلاثة مصادر رفيعة المستوى في حركة طالبان لوكالة فرانس برس إن المتمردين سيطروا على القصر الرئاسي.

وقال قيادي في الحركة لفرانس برس إن مقاتلي "طالبان دخلوا القصر الرئاسي".

وأورد قيادي آخر أن "المجاهدين دخلوا القصر الرئاسي وسيطروا عليه"، لافتا الى أن اجتماعا حول أمن العاصمة يعقد في القصر.