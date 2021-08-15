سیاسة

إجلاء "مئات" من موظفي السفارة الامريكية من أفغانستان

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول في البنتاغون الأحد أن "مئات" من موظفي السفارة الأمريكية في كابول غادروا أفغانستان.

وأوضح المسؤول أن مطار كابول الدولي يبقى مفتوحا للرحلات التجارية، في وقت تتواصل عمليات اجلاء الأمريكيين والأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة ويخشون على حياتهم.

وواصلت مروحيات أمريكية التحليق بدون توقف بين المطار ومقر السفارة الأمريكية الواقع في "المنطقة الخضراء" المحصنة وسط العاصمة.

ونشرت واشنطن آلافا من الجنود الأمريكيين في مطار كابول لتأمين عمليات الاجلاء.

في هذا الوقت، فر الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد فيما دخل مقاتلو طالبان القصر الرئاسي معلنين "النصر" وفق ما أظهرت مشاهد متلفزة.

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