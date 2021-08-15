اقتصاد

حكومة كوردستان تخصص نحو ملياري دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في بعشيقة

author_image Kurdistan24 اربیل
شعار حكومة إقليم كوردستان - إرشيف
شعار حكومة إقليم كوردستان - إرشيف
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بعد حصول موافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تم تخصيص مليارين و184 مليوناً و437 ألف دينار لتنفيذ عدد من المشاريع في بعشيقة.

وسيتم صرف المبلغ على شكل مراحل من ميزانية محافظة دهوك، بحسب ما ذكرته دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان.

وستشتمل المشاريع على إصلاح طريق "مغارا" إلى جبل بعشيقة بمبلغ إجمالي قدره مليار و308 ملايين و850 ألف دينار، وتوصيل الكهرباء إلى محور بعشيقة بمبلغ قدره 711 مليوناً و945 ألف دينار، وإمداد جبهات البيشمركة في المنطقة بالمياه بمبلغ 162 مليوناً و632 ألف دينار.

 

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