تهنئة مسرور بارزاني في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي) وذكرى ميلاد زعيمنا الوطني الرئيس مسعود بارزاني، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الرئيس بارزاني وجميع أعضاء ومؤازري الحزب الديمقراطي الكوردستاني وذوي الشهداء والمؤنفلين الأكارم، وأبطال البيشمركة الباسلة، وجميع الكوردستانيين المناضلين الوطنيين.

إن تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي)، كحركة تلاحمية وتضامنية بزعامة المؤسس والأب الروحي لأمتنا القائد الخالد مصطفى بارزاني، كان لحظة فارقة لإحياء أمل الأمة وانعطافة تاريخية كبرى واستجابة لإرادة الشعب الكوردي في الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة.

إن تاريخ البارتي المجيد حافل بالتضحيات الجسام والصمود والكفاح والذود عن أرض كوردستان وشعبها وبعدم المساومة عن قضية كوردستان مهما كانت الضغوط وفي كل الميادين.

لقد عُرِف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كأكبر حزب في كوردستان والعراق والمنطقة، بصدقه مع جماهيره وأمانته مع شعاراته القومية والوطنية التي استمدها من ثوابته، مستلهماً ذلك من السياسة الحكيمة للرئيس بارزاني ومن تاريخه المضيء وحنكته وحكمته.

وإذ نحيي اليوم الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الأغر، فإن البارتي في رسالته وبرنامجه وأهدافه القومية والوطنية أقوى من أي وقت مضى، مواصلاً نضاله وعطاءه بعزم صلب وإرادة ثابتة، كما أن للبارتي شرفاً عظيماً مكللاً بتحقيق منجزاتنا القومية والوطنية ومتوّجاً بصون العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في إقليم كوردستان، مضحياً في سبيل ذلك بالغالي والنفيس.

ولا شك في أن نهج البارتي ونضاله المديد في قيادة الحركة التحررية لشعب كوردستان تجلّى بالتعاضد والتكاتف مع الأحزاب والأطراف الكوردستانية من أجل الدفاع عن حقوقنا الدستورية والقضايا الوطنية وترسيخ ثقافة التعايش والتآخي وبناء كوردستان قوية ومزدهرة، ويوماً بعد آخر يحظى البارتي بثقة شعب كوردستان بوتيرة متصاعدة، باذلاً قصارى جهده لتقديم أفضل الخدمات لشعب كوردستان الأبي.

وفي ذكرى السادس عشر من آب، نستذكر بإجلال واعتزاز أسمى معاني التضحية والوفاء التي سُطرت بنضال وكفاح مؤسس البارتي الأب الروحي والزعيم الوطني الخالد مصطفى بارزاني والشهيد القائد طيب الذكر إدريس بارزاني وسائر شهداء كوردستان.

مسرور بارزاني

16 آب (أغسطس) 2021