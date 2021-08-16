العراق يعتزم استيراد 18 مليون جرعة إضافية للقاح كورونا

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم العراق استيراد 18 مليون جرعة اضافية من اللقاحات وذلك في محاولة لتحقيق نسبة تطعيم 60 بالمئة وصولا الى نهاية العام الحالي، وذلك سعيا للوصول الى الهدف المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي لـ"الصباح" إن "العراق أجرى تعاقدات واتفاقيات لاستيراد 33 مليون جرعة متنوعة المصادر ومن شركات رصينة لانتاج اللقاحات، وحاليا يجري العمل لتوسعة اعداد الجرعات باضافة 18 مليون جرعة اضافية، ليصل عدد اللقاحات الى 48 مليون جرعة، باستثناء ما استلم كمنح او هدايا من بعض الدول".

وأوضح الحلفي ان "معظم الدفعات التي تم التعاقد عليها ضمن اتفاقيات الوزارة من المؤمل ان تصل نهاية العام الحالي".

وأعرب عن أمله بأن تسهم الكميات المتسلمة من اللقاحات والتي سيتم تسلمها خلال الاسابيع المقبلة بتحقيق النسبة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للبلدان في نهاية العام الحالي التي تقضي بتطعيم 60 بالمئة من الفئات المستهدفة من عمر 18 صعودا.

وتُستخدم في العراق ثلاثة انواع من اللقاحات هي فايزر وسينوفارم واسترازنيكا ضمن اكثر من 750 منفذا تلقيحيا منتشرا في عموم المحافظات.

وأكد الحلفي أن كافة اللقاحات المستخدمة في العراق رصينة وآمنة ومتوفرة في جميع المنافذ التلقيحية التي تشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين.