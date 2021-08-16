طالبان تعلن انتهاء الحرب وتدعو إلى علاقات سلمية مع المجتمع الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، انتهاء الحرب في أفغانستان فيما دعا إلى علاقات سلمية مع المجتمع الدولي.

ولفت نعيم في مقابلة مع قناة الجزيرة إلى أن طالبان لا تريد أن تعيش في عزلة وأن نوع الحكم وشكل النظام سيتضح قريبا.

وتابع أن الحركة تحترم حقوق المرأة والأقليات وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية.

واعتبر نعيم أن طالبان ترغب في إقامة علاقات سلمية وأنها تتطلع إلى تطوير قنوات اتصال عديدة فتحتها بالفعل مع دول أجنبية. وأضاف "ندعو كل الدول والكيانات إلى الجلوس معنا لتسوية أي مشكلات".

كما شدد على أن الحركة لم تستهدف أي هيئة أو مقر دبلوماسي وأنها ستوفر الأمن للمواطنين والبعثات الدبلوماسية.

واستغرب المتحدث فرار غني "الذي لم يكن في الحسبان وحتى المقربين منه لم يتوقعوا ذلك". وقال نعيم لتلفزيون الجزيرة مباشر "نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية".

ورأى أن طالبان تجني اليوم ثمار جهودها وتضحياتها على مدار 20 عاما مضيفا أنها ستتبنى سياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين وأنها لن تقبل في المقابل بالتدخل في شؤون أفغانستان.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أمّن محيط مطار كابول، مضيفة أنه تم إخلاء سفارة واشنطن في العاصمة الأفغانية بالكامل.

كما أكدت الوزارة أن العلم الأمريكي سُحب الاثنين من سفارة الولايات المتحدة في كابول.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان بعد ساعات على سيطرة طالبان على المدينة "جميع أفراد السفارة موجودون في مبنى مطار حامد كرزاي الدولي الذي يؤمّن الجيش الأميركي محيطه".

وفي وقت لاحق، أعلن أن القوات الأمريكية أطلقت النار في الجو في مطار كابول حيث اجتاح حشد المدرج.

وأصدرت أكثر من 60 دولة أصدرت بيانا مشتركا في وقت متأخر الأحد شددت فيه على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.