نيجيرفان بارزاني: وحدة الصف هي الضمان الوحيد لحماية مكاسب اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، إن وحدة الصف واجتماع كل الأطراف والمكونات الكوردستانية هو الضمان الوحيد لحماية كيان إقليم كوردستان ومكاسبه والفدرالية وحقوقه الدستورية.

وجاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي).

وجاء في البيان "نستذكر بتوقير وإجلال كل شهداء كوردستان وجميع القياديين والمناضلين والبيشمركة الذين كرسوا حياتهم كلها لكوردستان. الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب جماهيري حي، واليوم وبعد مرور خمس وسبعين سنة على تأسيسه واجتيازه العديد من مراحل النضال العلني والسري والثوري والحكم، لا يزال بفضل تجدده المستمر وتوائمه مع روح العصر، يتقدم مسيرة كفاح شعب كوردستان في سبيل الحرية".

وتابع "في هذه الذكرى نحيي بإكبار وتبجيل ذكرى قائد ومؤسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، البارزاني الخالد، ورفاقه ونحيي أرواحهم. الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جنباً إلى جنب الأطراف الكوردستانية، هو المؤسس والحامي الرئيس لكيان إقليم كوردستان السياسي، ومكاسبه والفدرالية وحقوقه الدستورية. ومن منطلق إيمانه التام بوحدة الصف والتلاحم والوحدة، يخطو جنباً إلى جنب أطراف ومكونات كوردستان كافة، خطواته مرصوصا بالأمل والثقة في حياة ومستقبل أفضل لشعب كوردستان".

وأكد نيجيرفان بارزاني على أهمية التلاحم مشيرا الى أن وحدة الصف واجتماع كل الأطراف والمكونات الكوردستانية كون ذلك الضمان الوحيد لحماية كيان إقليم كوردستان ومكاسبه والفدرالية وحقوقه الدستورية وكما هو دائماً المبادر والمدافع والمشجع والحامي لها.