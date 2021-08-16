السلطات الجزائرية: انتهى الخطر والحرائق تحت السيطرة

أربيل (كوردستان 24)- قال المسؤول في المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية العقيد فاروق عاشور اليوم الأثنين، ان معظم حرائق الغابات الكبيرة المنتشرة في شمال الجزائر تحت السيطرة ولم تعد تشكّل خطرا على المواطنين.

وقال عاشور وهو يشغل منصب المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام في المديرية العامة للحماية المدنية، للإذاعة العامة ان "معظم حرائق الغابات أصبح متحكما فيها"، و"لا تشكل خطرا على الساكنين".

ولفت إلى أن جهود وحدات الحماية المدنية تنصب حاليا على "تحييد المناطق السكنية وحمايتها، خاصة بولايات الطارف وبجاية وجيجل وتيزي وزو".

وفي ما يتعلق بآخر المعطيات حول انتشار الحرائق، أوضح أن "الجهود متواصلة لإخماد 19 حريقا على مستوى 11 ولاية"، لافتا إلى أنه تم في الـ24 ساعة الأخيرة إخماد "أكثر من 74 حريقا".

وأكملت فرق الإنقاذ في الجزائر جهودها الأحد لإخماد 19 حريقا كانت لا تزال مشتعلة في عدد من مناطق شمال البلاد حيث أسفرت النيران عن مقتل 90 شخصا على الاقل في أسبوع واحد، وذلك رغم تراجع حدّتها في تيزي وزو على وجه الخصوص، وفق السلطات.

ويشارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية مع 490 شاحنة إطفاء وثلاث طوافات. كما حشد الجيش الجزائري خمس طوافات روسية الصنع من طراز "إم-آي 26". واستعانت فرق الإطفاء أيضا بطائرتي إخماد حرائق فرنسيتين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس إن أغلب الحرائق مفتعلة وإنه تم توقيف 22 شخصا يشتبه فيهم.

وتبلغ مساحة الغابات في الجزائر أكبر دولة في إفريقيا، 4,1 ملايين هكتار، مع معدل إعادة تشجير ضئيل يبلغ 1,76بالمئة. وفي كل عام، تشتعل حرائق الغابات في شمال البلاد. ففي عام 2020، أتت النيران على 44 ألف هكتار من المساحات الحرجية.