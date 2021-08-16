سیاسة

بسبب الفوضى.. إلغاء الرحلات التجارية في مطار كابل

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط كابول المطار إلغاء الرحلات

أربيل (كوردستان 24)- أُلغيت الرحلات التجارية في مطار كابل اليوم الاثنين، حيث تجمع آلاف الأفغان سعياً للهروب من بلدهم، وفق ما أعلنت سلطات المطار.

وقالت السلطات في رسالة "لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار".

وقال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن القوات الأميركية أطلقت النار في الهواء على مطار كابل يوم الاثنين، لمنع مئات المدنيين من الصعود على مدرج المطار.

وأضاف المسؤول عبر الهاتف: "الحشد خرج عن السيطرة". وأشار إلى أن "إطلاق النار يهدف فقط إلى نزع فتيل الفوضى".

وكانت  وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس الأحد، أن الجيش الأميركي أمّن محيط مطار كابول، مضيفة أنه تم إخلاء سفارة واشنطن في العاصمة الأفغانية بالكامل. 

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