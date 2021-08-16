رئيسة برلمان كوردستان تهنىء الرئيس بارزاني بمناسبة تاسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجهت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواس فائق رسالة تهنئة الى الرئيس مسعود بارزاني والى المكتب السياسي للحزب وكافة أعضاء مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقالت رئيسة البرلمان في برقيتها: بمناسبة الذكرى (75) لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نبعث لسيادتكم والى كافة أعضاء ومؤيدي الحزب الديمقراطي باحر التهاني وأجمل التبريكات متمنية لكم دوام التوفيق في الكفاح و النضال السياسي من أجل تحقيق كافة الاهداف الوطنية والقومية والمطالب المشروعة لشعبنا المناضل.

وأضافت رئيسة برلمان كوردستان " في الوقت الذي يعاني اقليمنا من مجموعة مسائل وعقبات سياسية واقتصادية وامنية واجتماعية وصحية فاننا بحاجة الى وضع الصراعات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة والمشاكل الثانوية جانبا وجعل التفاهم المشترك بيننا اساسا لبناء وتوحيد القضايا الوطنية للحفاظ على الكيان الدستوري لاقليم كوردستان والمحافظة على المصالح والسيادة العليا لشعبنا المناضل باتجاه تحقيق أماني وتطلعات شعب كوردستان في مجمل المستويات والمجالات المتعددة.