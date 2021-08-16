صحة وبیئة

حصيلة جديدة.. 70 قتيلا في فيضانات تركيا

author_image سوار أحمد
فيضانات تركيا - الصورة لفرانس 24
فيضانات تركيا - الصورة لفرانس 24
ترکیا تركيا الفيضانات حصيلة جديد

أربيل (كوردستان 24)- أوقعت الفيضانات التي ضربت شمال تركيا الاسبوع الماضي ما لا يقل عن سبعين قتيلا وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات الإثنين فيما ما زال البحث جاريًا عن عشرات المفقودين.

ووفقا للوكالة الحكومية المسؤولة عن ادارة الكوارث الطبيعية ما زال 47 شخصا في عداد المفقودين بعد الفيضانات والسيول الجارفة التي اجتاحت الأربعاء المناطق المطلة على البحر الأسود بعد هطول أمطار غزيرة.

ففي بوزكورت المنطقة الأكثر تضررا، قامت فرق متخصصة بالبحث في نهاية الاسبوع بين أنقاض عشرات المنازل المنهارة، وفقا لمصور وكالة فرانس برس.

وأظهرت صور بثتها قنوات تلفزيونية تركية حفارات كانت تزيل بمساعدة جنود الاثنين الأشجار وإشارات الطرق وأشياء أخرى جرفتها المياه.

وجاءت الفيضانات، وهي الأكثر دموية في تركيا منذ عقود، في وقت كانت البلاد بالكاد تتعافى من حرائق كبيرة خلفت ثمانية قتلى ودمرت مناطق سياحية في الجنوب.

ويرى عدد كبير من العلماء أن الكوارث الطبيعية مثل تلك التي تتوالى في تركيا، قد تصبح أكثر تواتراً وشدّة بسبب الاحترار الناجم عن النشاط البشري.

وبعد هذه الكوارث الطبيعية التي ضربت تركيا، كثف العديد من السياسيين والجمعيات ضغوطهم على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ليتخذ تدابير جذرية للحد من انبعاث غازات الدفيئة.

وتركيا من الدول القليلة التي لم تتبنَ اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015.

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