السفير الروسي: السلطة في أفغانستان انهارت مثل بيت من ورق

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير الروسي في كابول دميتري جيرنوف، إن السلطة في أفغانستان انهارت مثل بيت من ورق. وقال جيرنوف على شاشة قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "دخلت طالبان المدينة أمس. وبالفعل، انهارت الحكومة مثل بيت من ورق".

من جهته أعلن ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير الدائرة الآسيوية الثانية بالخارجية الروسية، أنه تتوفر لدى موسكو خطة احتياطية للعمل في أفغانستان. وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال كابولوف: "لدينا دائما خطة "ب" في رؤوسنا وقلوبنا، لكننا لا نتسرع أبدا في الاندفاع من جانب إلى آخر، ونعمل حاليا اعتمادا على خطة "أ". ولم يقدم الدبلوماسي أي تفاصيل حول خطة "ب".

وأضاف أن روسيا وشركاءها لم يتوقعوا مثل هذا التطور السريع للأحداث في أفغانستان، رغم أنهم كانوا توقعوا بأن تلعب حركة طالبان الدور المركزي فيها. وأشار إلى أن مسؤولية ذلك تتحملها واشنطن في الأصل.

من ناحية اخرى قال مصدر في السفارة الروسية في كابول، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني فر من كابول، بسيارات مليئة بالمال، وما لم يتمكن من حمله معه بقي على مدرج الإقلاع بالمطار.

وأضاف نيكيتا ايشينكو السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية: "أما بالنسبة لسقوط النظام، فإن أكثر ما يصور ذلك بدقة، هو كيف هرب غني من أفغانستان: أربع سيارات كانت مكدسة بالمال، حاولوا إدخال قسم آخر من المال إلى طائرة هليكوبتر، لكنها لم تتسع لكل الأموال، ولذلك بقي بعضها على مدرج الإقلاع والهبوط في المطار".

وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول إلى أن ممثلي طالبان، يعملون الان على إعادة النظام العام في العاصمة الأفغانية كابول.

المصدر: نوفستي