تهنئة ملا مصطفى بارزاني بالذكرى (75) لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- في الذكرى (75) لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني, وجه ملا مصطفى بارزاني نجل الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة الى الرئيس مسعود بارزاني وكافة مؤيدي, نهج البارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني, خاصة عوائل الشهداء الابرار والمؤنفلين والبيشمركة البواسل.

وقال ملا مصطفى بارزاني في رسالته" في يوم 16 آب من عام 1946 ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني, على يد رمز التحرر والفداء والبطولة لشعبنا المناضل, الاب الروحي مصطفى بارزاني الخالد, حيث تتزامن هذه المناسبة الكريمة, مع الذكرى السنوية لميلاد رمز التضحية والاستقلال الوطني, والمواقف والكرامة الوطنية وبيشمركة استقلال كوردستان, سيادة الرئيس مسعود بارزاني".

واضاف نجل الرئيس بارزاني" في هذه المناسبة العزيزة, نجدد العهد والوفاء على البقاء اوفياء مخلصين, لنهج الاب الروحي البارزاني الخالد, وسائرين ومستمرين في النضال في ظل القيادة الحكيمة, للرئيس مسعود بارزاني لنيل كافة حقوق شعبنا وتحقيق كل الاهداف الوطنية واستقلال كوردستان.