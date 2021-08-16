الخارجية العراقية تنفي توجية الدعوة للرئيس السوري للمشاركة في قمة بغداد

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين،16 آب (اغسطس) 2021 توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لحضور قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي، المقرر عقدها نهاية شهر آب الجاري.

ونشرت وزارة الخارجية العراقية توضيحا قالت فيها " تداولت بعض وسائل الإعلام، أنَّ الحكومةَ العراقيّة قدّمت دعوة للحكومة السوريّة، للمشاركةِ في إجتماع القمّة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد. إنَّ الحكومة العراقيّة تؤكِّدُ أنّها غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وبإسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولايحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة بإسم الحكومة العراقيّة لذا إقتضى التوضيح" ....وزارة الخارجيّة....بغداد