السعودية تدعو طالبان إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات

أربيل (كوردستان 24)- دعت السعودية حركة طالبان "وكافة الأطراف الأفغانية" الاثنين إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وذلك بعد سيطرة الحركة على العاصمة كابول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المملكة "تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت".

وأضافت أن "حكومة المملكة العربية السعودية تأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد".