كورونا يعاود الارتفاع في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحية العراقية في بيان لها اليوم الاثنين 16 آب (اغسطس) 2021 عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، ووفقا للموقف الوبائي اليومي الذي اعلنته وزارة الصحة.

فان "مختبراتها سجلت 8830 إصابة جديدة و68 حالة وفاة، إضافة إلى تماثل 9246 حالة جديدة للشفاء في عموم البلاد".

وفي وقت سابق ناشدت وزارة الصحة العراقية كالمعتاد المواطنين للالتزام بالإرشادات الوقائية وخصوصا زوار المرضى. موضحا انه على جميع المواطنين التكاتف والتعاون في نشر التوعية الصحية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، وعن طريق التواصل المباشر وغير المباشر وفي كافة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لحفظ الأمن الصحي للبلد.

وبدأ العراق حملات التطعيم ضد كورونا في مارس/ آذار الماضي، بلقاحات "أسترازينيكا" الروسي و"سينوفارم" الصيني و"فايزر-بيونيك" الأمريكي - الألماني. وتنشر كوردستان24، الموقف الوبائي والتلقيحي لجميع محافظات العراق.