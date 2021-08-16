الكاظمي من قرية "كوجو": آلامها ستقوينا في مواجهة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى قضاء سنجار غرب محافظة نينوى التي وصلها في وقت مبكر من اليوم.

وبحسب بيان أصدره الكاظمي فقد زار رئيس الوزراء "قرية كوجو قرب قضاء سنجار، التي سبق أن شهدت أبشع جرائم داعش الإرهابية بحق أهلنا من الإيزيديين، وقرأ سيادته سورة الفاتحة في مقبرة الشهداء الإيزيديين، ترحماً على الضحايا ومواساةً لذويهم".

وقال متحدثاً إلى جمع من أهالي القرية "إننا اليوم بينكم لنستذكر جرائم داعش، وما سببته من آلام، لكن هذه الآلام ستقوينا في مواجهة الإرهاب، مثلما ستقوي روابط الدم بين كل العراقيين".

وأكد أن "لا شيء سيثنينا عن بناء وطننا، واحترام تعدديته السياسية، والإثنية، والدينية".

وشدّد الكاظمي على أن "مأساة الإيزيديين يجب أن لا تتكرر، وأن الدولة ستدافع عن أبنائها، وعن خصوصية الإيزيديين كمواطنين عراقيين، وأن الدم العراقي لن يكون رخيصاً أبداً".