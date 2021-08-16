عادل باخوان: أحداث أفغانستان "حالة طبيعية" وانسحاب أمريكا "لم يكن سريعاً"

أربيل (كوردستان 24)- قال الخبير في الشؤون السياسية الدولية عادل باخوان الاثنين إن سيطرة طالبان على أفغانستان بأكملها في أيام معدودة "حالة طبيعية" ونتيجة لـ20 عاماً من الصراع المركب، لافتاً إلى أن الانسحاب الأمريكي "لم يكن سريعاً" من تلك البلاد.

وقال باخوان، وهو مدير المركز الفرنسي للأبحاث، في مقابلة مع كوردستان 24، إن حركة طالبان لم تعد بسهولة إلى المدن الأفغانية إلا أن ما حصل "كان نتيجة للصراع المستمر منذ 20 عاماً بين الولايات المتحدة ومسلحي الحركة والحكومة المدعومة أمريكياً".

وتابع "ما يحدث في كابول هو صراع سياسي وثقافي واجتماعي قائم منذ 20 عاماً، وهو حالة طبيعية" عما حصل من إخفاق طيلة العقدين الماضيين.

وأشار باخوان إلى أن أفغانستان تواجه مرحلة انسحاب المجتمع الدولي، معتبراً أن أمريكا لم تعد بحاجة إلى بقاء قواتها في الشرق الأوسط.

وقال "القوات الأمريكية متعبة ومنهارة".

وأكد أن الولايات المتحدة "لم تنسحب بسرعة" من أفغانستان، مبيناً أن باراك أوباما هو أول رئيس أمريكي كان يدعو، قبل جميع الرؤساء، إلى عودة الجنود إلى ديارهم.