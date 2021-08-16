علوم وتكنولوجيا

بلمسات كوردية.. "لنك داتا" تقتحم عالم "الحوسبة السحابية"

"هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها شركة كوردية محلية مثل هذه الخدمات الحيوية"
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بدأت شركة تكنولوجية كوردية لأول مرة في إقليم كوردستان بتقديم خدمات الحوسبة السحابية للمستخدمين المحليين الذين يعتمدون في الغالب على الشركات الأجنبية.

وتأسست شركة (لنك داتا) في عاصمة إقليم أربيل عام 2008، وباتت تملك بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات ومركز بيانات (داتا سنتر) محلياً.

وقال أحد موظفي الشركة لكوردستان 24، إن شركته تشغل مركز بيانات في أربيل "مع كل ما يلزم من دعم فني وأمني للحفاظ على الخدمات على مدار الساعة لعملائها".

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها شركة كوردية محلية مثل هذه الخدمات الحيوية".

وللشركة شركاء عالميون ولا سيما سيسكو ومايكروسوفت.

وتقدم (لنك داتا) خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية.

وأشار الموظف إلى أن الشركة تقدم خدمات تسجيل اسم المجال (الدومين) واستضافة المواقع الإلكترونية وشهادات SSL وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تساعد في إنشاء العلامات التجارية عبر الإنترنت.

 

 

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