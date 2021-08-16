سیاسة

ميركل: التدخل في أفغانستان "لم يكن نجاحه" على قدر الآمال المعقودة

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المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
العالم

أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين أن التدخل الغربي في أفغانستان حيث استعادت طالبان السلطة "لم يكن نجاحه" على قدر الآمال المعقودة، على الرغم من الضربات التي تلقّاها تنظيم القاعدة منذ العام 2001.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في برلين "من المسلّم به أن القاعدة لم تعد قادرة على شن هجمات ضد الولايات المتحدة انطلاقا من أفغانستان كتلك التي شنّتها في 11 أيلول سبتمبر 2001".

لكن المستشارة الألمانية شددت في الوقت نفسه على أن "كل الأمور الأخرى التي تلت لم تتكلل بالقدر نفسه من النجاح ولم تتحقق وفق ما خطّطنا له".

 

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