أربيل تفتتح مركزاً لتطعيم المعلمين وتمدد الدوام بمراكز أخرى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الصحة في أربيل الاثنين عن قرب افتتاح مركز خاص لتطعيم الكوادر التعليمية والتدريسية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مدير صحة أربيل الدكتور دلوفان محمد في حديث لكوردستان 24، إن بعض مراكز التطعيم ستمدد فترة دوامها إلى المساء ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأضاف أن مديرية الصحة على تواصل دائم مع مديرية التربية لفتح مراكز تطعيم خاصة بالمعلمين وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتابع "نريد تطعيم أكبر عدد من المعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد".