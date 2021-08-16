"ثقافة كوردستان" توقف بث 5 قنوات محلية لمخالفتها لوائح البث

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان الاثنين أمراً يقضي بإيقاف بث عدد من القنوات التلفزيونية المحلية وذلك لمخالفتها لوائح البث.

وجاء في كتاب أصدرته الوزارة واطلعت عليه كوردستان 24، أنه "بسبب انتهاك قانون الطباعة والنشر وتجاهل التعليمات الخاصة بعرض البرامج الخيرية، قررت المديرية العامة للإعلام والطباعة والنشر في وزارة الثقافة إيقاف بث عدد من محطات التلفزة المحلية".

وبحسب الكتاب، فإن القنوات المشمولة بالبث هي (تصوّف) و(خيزان) و(آسمان) و(روز) و(داهين)، وأشار إلى أنه تم تنبيه تلك القنوات مراراً عن مخالفاتها في بث البرامج الخيرية لكنها لم تكترث للأمر.

وأضافت الوزارة أنها قررت إيقاف بث تلك القنوات بموجب قانون تنظيم ترددات البث الفضائي في إقليم كوردستان، على أن يتم تنفيذ قرارها اعتباراً من تاريخ صدوره.