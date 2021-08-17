هجوم يستهدف رتلا للتحالف الدولي في حدود محافظة ذي قار جنوب العراق

أربيل (كوردستان 24)- استهدف تفجير بعبوة ناسفة رتلاً تابعاً للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش" ، ليلة الاثنين-الثلاثاء،(16-17) آب (اغسطس) 2021 في محافظة ذي قار جنوبيّ العراق، في ثاني تفجير يستهدف أرتال التحالف في البلاد خلال أقل من 24 ساعة.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة ذي قار". وأضاف أن "المعلومات الأولية تؤكد أن الانفجار لم يسفر عن أي اضرار بشرية، وإنما احدث اضرار بإحدى عجلات الرتل".

وقالت مصادر محلية في ذي قار إن رتلاً للدعم اللوجستي، تابعاً للتحالف الدولي، تعرّض لهجوم بعبوة ناسفة عند مروره على الطريق الدولية السريعة قرب مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، موضحة أن التفجير أصاب إحدى سيارات الرتل، دون حدوث خسائر بشرية. وكان رتل آخر تابع للتحالف الدولي قد تعرّض لهجوم مماثل في وقت سابق الاثنين، في مدينة أبو غريب الواقعة غربيّ العاصمة بغداد، دون حدوث إصابات.

وبثّت مواقع إخبارية ومنصات مقرّبة من فصائل عراقية مسلحة، الاثنين، مقطع فيديو قالت إنه يوثق استهداف مليشيا تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" (أصحاب الكهف) رتلاً للتحالف الدولي غربيّ بغداد، مشيرة إلى أنّ الرتل المستهدف كان "رتلاً عسكرياً أميركياً"