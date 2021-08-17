ثقافة وفنون

الموت يغيب الفنان الكوردي "سلام كويي"

مثل الفنان الراحل بشكل مرموق في مجال السلك المسرحي والدراما الكوردية
author_image آريان ابراهيم شوكت
الفنان الكوردي سلام كويي
الفنان الكوردي سلام كويي
کوردستان وفاة سلام كويي كويسنجق

أربيل (كوردستان 24)- توفي صباح اليوم الثلاثاء 17 آب (أغسطس) 2021 اثر تعرضه لجلطة دماغية فنان الدراما التلفزيونية والمسرح الكوردي الفنان سلام "كويي" عن عمر يناهز 66 عاما وذلك بعد تعرض الفنان لسكتة دماغية توفي على أثرها.

الفنان "سلام كويي"  من مواليد مدينة كويسنجق التابعة لمحافظة اربيل عام 1955 . مثل الفنان الراحل بشكل مرموق في مجال السلك المسرحي والدراما الكوردية لمدة 40 عاما واشتهر في الاوساط الفنية بتقديم مجموعة من الاعمال التلفزيونية المعروفة اضافة الى تقديم العمل المسرحي.

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