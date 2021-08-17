غوتيرس يدعو المجتمع الدولي إلى ضمان عدم استخدام أفغانستان مجددا كمنصة للجماعات الإرهابية

أربيل (كوردستان 24)- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن على المجتمع الدولي "توحيد صفوفه للقضاء على التهديد الإرهابي في أفغانستان". وشدد غوتيريس على أهمية ضمان عدم استخدام أفغانستان مجددا كملاذ آمن للجماعات الإرهابية وذلك بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة هناك وهروب الرئيس المنتخب أشرف غني.

وقال غوتيريس خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الإثنين، "على المجتمع الدولي توحيد صفوفه لضمان عدم استخدام أفغانستان مجددا منصة أو ملاذا لتنظيمات إرهابية". كذلك، دعا "مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته إلى تشكيل جبهة والعمل معا والتحرك معا، واستخدام كل الأدوات المتاحة لهما للقضاء على التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان وضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية".

ودعا غوتيريس أيضا "طالبان وجميع الأطراف إلى احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق جميع الأفراد وحرياتهم"، مبديا "قلقه خصوصا بسبب شهادات عن انتهاكات متنامية لحقوق الإنسان بحق النساء والفتيات الأفغانيات".

وأضاف الأمين العام "نتلقى معلومات مرعبة تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل أنحاء البلاد".

وشدد على أن "الأيام المقبلة ستكون حاسمة. العالم يتطلع إلينا. لا نستطيع وليس علينا التخلي عن الشعب في أفغانستان"، في وقت يحاول الآلاف الفرار من البلاد عبر مطار كابول.