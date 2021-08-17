الرئيس الليبي معمر القذافي يظهر في الاقصر

أربيل (كوردستان 24)- تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديو “للقذافي” ابن الأقصر سهري عبد الظاهرمحمود.

ويعرف عن سهري عبد الظاهرمحمود، البالغ 60 عاما، والذي يعمل بمطار الأقصر الدولي، شبهه بالرئيس الراحل معمر القذافي، الى الحد الذي اعتقد الكثير انه هو، حيث يحمل الكثير من ملامحه مع فرق لون البشرة.، ويحرصو المثير من المواطنين في الأقصر على التقاط الصور التذكارية معه.

والشبه الذي يحمله سهري بالقذافي، عرضته للكثير من المواقف المرحة، وأخرى كادت أن تتسبب في مشكلات له، حيث تم إيقافه من جانب الأجهزة الأمنية السعودية أثناء اداءه لفريضة الحج، ولكن بمراجعة أوراقه الرسمية تم التأكد من هويته وسمح له بمواصلة أداء مناسكه.

مُعمّر محمد عبد السلام القذّافي ( 7 يونيو 1942 - 20 أكتوبر 2011) المعروف باسم العقيد القذافي. حكم ليبيا لأكثر من 42 سنة. أولًا كرئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية 1969 - 1977. بعدها صار يُعرف ب الأخ القائد للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 1977 - 2011. صعد القذافي إلى السلطة في إنقلاب عسكري خلع عبره الملك إدريس,

ملك المملكة الليبية في العام 1969 وظل رئيسًا لمجلس قيادة الثورة حتى عام 1977، عندما تنحى رسميًا من رئاسة مجلس قيادة الثورة ونصب نفسه "قائدًا للثورة". في عام 2008 عقد اجتماعًا لزعماء أفريقيا ومنح لقب "ملك ملوك أفريقيا" ومدافعًا رئيسيًا عن الولايات المتحدة الأفريقية، وشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي في الفترة من 2 فبراير 2009 إلى 31 يناير 2010.