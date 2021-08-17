سیاسة

البنك الدولي: العراق يحرق 17 مليار متر مكعب من الغاز سنويا

حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في العراق يُعد العامل الرئيس لتلوث المناخ
author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق

أربيل (كوردستان 24)- تفيد احدث بيانات البنك الدولي، بأن العراق يحرق ما يزيد على 17 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ليحتل المرتبة الثانية بعد روسيا، وتعادل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناجمة نحو 10 % من إجمالي الانبعاثات العالمية، وبحسب خبراء فان حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في العراق يُعد العامل الرئيس لتلوث المناخ.

وقال وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي في تصريح لصحيفة”الصباح” العراقية ان “الوزارة ستشارك نهاية العام الحالي مع الجهات ذات العلاقة في مؤتمر دولي خاص بالتغيرات المناخية في بريطانيا، اذ تهدف هذه المشاركة في اعلان البلد للتوجه نحو مبادرة الاقتصاد الايسر المستدام الساند،

 الذي يعني تقليل استخدام النفط الخام كمصدر للطاقة والاقتصاد واستبداله بالقطاعات الاخرى من صناعة وزراعة وسياحة، لاسيما استخدام التكنولوجيا في النشاطات الصناعية وبالتالي تنوع مصادر الدخل من جانب وخلق بيئة نظيفة من جانب اخر”.

وبين ان “الحكومة تخطو بشكل جدي نحو استخدام الطاقات المتجددة بحسب ما جاء في ورقة الاصلاح الاقتصادي، التي تم التشجيع فيها نحو الاستخدام الامثل لهذه الطاقات”.

ونوه الفلاحي بان “رئاسة الوزراء اولت القطاع البيئي اهتماما بالغا في ظل تعاظم مشكلة التغير المناخي”، مشيرا الى ان “العراق جزء من التوجه الدولي لايجاد حلول جدية لهذه المشكلة،

 

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