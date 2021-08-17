جورج بوش: أشعر بحزن عميق بشأن الوضع في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، إنه والسيدة الأولى السابقة لورا بوش يشعران «بحزن عميق»، بشأن تطور الأحداث في أفغانستان

وقال بوش الابن في بيان صدر في وقت متأخر: «نشاهد أنا ولورا تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق، قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى الكثير، ومع الأميركيين والشركاء من حلف شمال الأطلسي الذين ضحوا بالكثير.

وأخيرا قال بوش معلقا على قرار سحب الجيش الأمريكي وقوات الناتو من أفغانستان واصفا ذلك بـ"الخطأ"، مضيفا أن "العواقب ستكون وخيمة جدّا". وكان الرئيس الأميريكي الأسبق، (جورج بوش الابن)، قد أعلن عن نهاية حقبة حركة طالبان في أفغانستان في تصريحات له قبل نحو 20 عاماً.

وقال بوش آنذاك "بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته.. لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنته بعد، نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد".

يذكر أن رئيس الولايات المتحدة الأسبق جورج دبليو بوش كان أرسل القوات الأميريكية إلى أفغانستان خريف العام 2001 بعد هجمات الـ11 من أيلول، التي أعلن تنظيم القاعدة تبنيها، حيث كانت أفغانستان معقلا للتنظيم ويتواجد فيها معظم قياداته.

وكان عناصر حركة طالبان أعلنوا دخول العاصمة الأفغانية، كابول، وقصر الرئاسة، بعد فرار رئيس البلاد أشرف غني إلى طاجيكستان، الأحد الماضي. وكان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، قال إن "قوات طالبان ستبدأ في دخول مناطق كابول التي تخلى فيها المسؤولون الحكوميون وقوات الأمن عن مواقعهم".

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين بشدة عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مؤكدا وقوفه بقوة خلف هذا القرار، ومشددا على أن الوقت قد حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 سنة من الحرب.