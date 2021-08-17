اقتصاد

بمناسبة عاشوراء : تعليق حركة المسافرين في منفذ "برويزخان" الحدودي

قرار صادر عن محافظ "كرماشان".
author_image آريان ابراهيم شوكت
بمناسبة عاشوراء : تعليق حركة المسافرين في منفذ "برويزخان"
بمناسبة عاشوراء : تعليق حركة المسافرين في منفذ "برويزخان"
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بسبب احتشاد العديد من المواطنين الإيرانيين في منطقة "قصر شيرين" ممن يرغبون في القدوم إلى إقليم كوردستان والذهاب الى مدينة كربلاء للمشاركة في إحياء مراسم عاشوراء.

 أعلنت إدارة معبر "برويزخان" الحدودي الدولي في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 17 آب (أغسطس) 2021 عن تعليق حركة المسافرين مع إيران إلى إشعار آخر وفق قرار صادر عن محافظ "كرماشان".

وبحسب بيان للمعبر فإنه لم يتم تحديد مدة تعليق حركة المسافرين في معبر برويزخان، ويُسمح فقط للمواطنين العراقيين والإيرانيين بالعبور للعودة إلى بلديهما.

ويؤم مئات آلاف المسلمين الشيعة العراقيين ومن مختلف الجنسيات، مرقد الإمام الحسين في العاشر من شهر محرم كل عام. وقُتل الإمام الحسين بن علي ومعه كوكبة من أهل بيته وأصحابه في "واقعة الطف" أو ما تعرف تاريخيا بأسم معركة كربلاء التي حدثت في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة .

 

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