اقتصاد

أسوأ مدن العالم التي لا يُنصح العيش بها

بسبب التدهور الأمني ​​والصراعات المسلحة وسوء الخدمات وتدني مستوى المعيشة
author_image آريان ابراهيم شوكت
أسوأ مدن العالم التي لا يُنصح العيش بها
أسوأ مدن العالم التي لا يُنصح العيش بها
العالم

أربيل (كوردستان 24)- تعد الأنشطة الثقافية والاهتمام بالبيئة والنقل المريح وأسعار المساكن وتوافر فرص العمل من أهم العوامل التي تحدد مستوى السعادة في أي مدينة بالعالم.

و استعرضت المجلة الإسبانية “Moi Negocios e Economia” قائمة أسوأ مدن العالم التي لا يوصى بها للمعيشة بسبب التدهور الأمني ​​والصراعات المسلحة وسوء الخدمات وتدني مستوى المعيشة ، بما في ذلك ثلاث عواصم عربية.

1:بغداد

2:بانغاي

3:صنعاء

4:بورت أوبرانس- هاييتي

5:خرطوم

وفقا للمجلة، فإن أسوأ مدينة في العالم يمكن العيش فيها حاليا هي العاصمة العراقية بغداد، حيث شهدت العاصمة العراقية أعمال عنف وتدهورا أمنيا متواصلا منذ الغزو الأميركي عام 2003، وبلغت مستويات الفقر والتفاوت الاجتماعي معدلات قياسية، بحسب تقرير المجلة.

أما المؤشرات العالمية للرفاهية فتعتمد على خمسة معايير رئيسية: الاستقرار، الصحة، الشؤون الثقافية، التعليم، البنية التحتية. وهي لا تشمل عددا من العواصم الأكثر خطورة في العالم مثل بغداد وكابول حاليا.

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