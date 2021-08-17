سیاسة

التلفزيون الافغاني يعاود البث

وجود مخاوف على حقوق المراة في ظل حكم طالبان
author_image آريان ابراهيم شوكت
التلفزيون الافغاني يعاود البث
التلفزيون الافغاني يعاود البث
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- وفق ما اظهرت مقاطع فيديو عن التلفزيون الافغاني فقد واصلت القناة التلفزيونية الافغانية (طلوع نيوز)  البث وظهرت المذيعات على الشاشة الاخبارية ولم يبد ممثلو حركة طالبان أي اعتراضات.

واعلن (ميراكا بوبال) رئيس قسم الاخبار في قناة (طلوع ) الافغانية للاخبار ان مذيعات القناة يواصلن القيام بعملهن وتقديم نشرات الاخبار وسط  وجود مخاوف على حقوق المراة في ظل حكم طالبان.

وكتب (ميراكا بوبال) في صفحته الشخصية عبر تويتر " لقد استأنفنا اليوم الثلاثاء البث مع المذيعات "

وتظهر في مقطع الفيديو مذيعة افغانية تجري مقابلة مع عضو مقرب من الفريق الاعلامي لطالبان حول الوضع في كابول العاصمة وتواصل عمليات البحث من منزل الى منزل.

وظهرت مراسلة قناة "سي إن إن" كلاريسا وورد يوم الاثنين بالحجاب أثناء تغطيتها الإعلامية للوضع في محيط السفارة الأمريكية في كابول بعد سيطرة "طالبان" على المدينة. وعلقت وورد بأن مسلحي "طالبان" قاموا بالسيطرة على البلاد وعلى العاصمة الأفغانية التي تضم حوالي 6 ملايين شخص في ظرف ساعات فقط، هم يحتفلون بنصرهم في شوارع كابول.

وقالت: "مشهد لم أكن صراحة أتوقع أنني سأراه أبدا، عدد من مسلحي ومقاتلي "طالبان" مباشرة أمام السفارة الأمريكية".

التلفزيون الافغاني يعاود البث
التلفزيون الافغاني يعاود البث

 

 

 

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