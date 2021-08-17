بلاسخارت: على بغداد أن تضع حدا للتواجد غير القانوني "للعمال" والفصائل الأخرى في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الثلاثاء، ان على الحكومة العراقية أن تضع حدا للتواجد غير القانوني لحزب العمال الكوردستاني وكافة الفصائل الأخرى في سنجار.

وخلال مشاركة بلاسخارات في إحدى نشرات الأخبار لكوردستان 24 قالت بلاسخارت ان الأمم المتحدة تعمل على اساس أن تجري الانتخابات العراقية في موعدها المحدد، وأن يجتاز العراق هذه المرحلة.

واضافت ان "الشعب لا يثق بشكل كاف بمؤسسات الحكومة، لذا ينبغي أن يتم التعامل مع هذه الانتخابات على نحو مغاير من انتخابات 2018، كون هذا الاستحقاق له تأثير كبير على الأوضاع السياسية".

وشددت بلاسخارات على أهمية وضع حد للأعمال الإرهابية في العراق مشيرة الى أن المحاسبة وتطبيق القانون مهم جدا في هذه المرحلة من قبل السلطات المعنية في الحكومة العراقية، ومنع الفصائل والميليشيات التي تعمل خارج القانون لأن هذا يعني مساسا بسيادة الدولة وتقليلا من شأن الحكومة، ولكي تكسب الحكومة ثقة الشعب ينبغي عليها أن تضع حدا لهذه الفصائل.

واضافت "يجب أن تقوي الحكومة العراقية سلطتها وأن تضع حدا لتواجد حزب العمال الكوردستاني وكافة الفصائل العسكرية التي تعمل خارج القانون العراقي على الأراضي العراقية، على الحكومة العراقية أن تفرض سيطرتها والحل العسكري غير مفيد بل يجب اللجوء الى الحوار بين بغداد وأربيل وتركيا".

وتابعت "ليس المهم وجود اتفاق سنجار أم عدم وجوده، فالأهم هو تنفيذه، ووجود نية تنفيذه لدى بغداد وأربيل مهم جدا وينبغي التحاور بشكل جدي بين كافة الأطراف بغية التمكن من حلحلة هذه الأوضاع المعقدة في تلك المنطقة".

وعن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان أشارت بلاسخارت الى ان العلاقة بين اربيل وبغداد قوية حاليا مؤكدة ان هذا الأمر "في مصلحة كافة العراقيين"، لافتة الى ضرورة الاتفاق بين الطرفين على آليات لحل كافة القضايا العالقة بين الطرفين.