ألمانيا تقطع المساعدات الاقتصادية عن افغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد اليوم الثلاثاء 17 آب (اغسطس) 2021 وكالة "د ب أ" نقلا عن وزير شؤون التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني غيرد موللر أن ألمانيا قررت قطع مساعداتها الاقتصادية لأفغانستان بعدما سيطرت حركة "طالبان" على الحكم في البلاد الأحد الماضي.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لقناة تلفزيون "زد.دي.إف" ان المانيا لن تمنح أي دعم مالي لأفغانستان، في حال انتزعت حركة طالبان السلطة في البلاد وطبقت الشريعة الإسلامية.

وذكر ماس أن برلين تقدم 430 مليون يورو سنويا لأفغانستان. وكان المبلغ المخصص لهذا الغرض في العام الحالي يساوي 250 مليون يورو.

ومن جانب آخر قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن " السفارة الإيرانية لدى كابول تواصل مهامها"، مشيرا إلى أنها "لم تغلق أبوابها". وأوضح خطيب زاده أن "القنصلية الإيرانية في مدينة هرات الإفغانية أيضا تواصل نشاطاتها، ولم تغلق".

وكان سعيد خطيب زاده قد أعلن في وقت سابق، أن "طهران تتابع عن كثب التطورات في أفغانستان، ومستعدة للإسهام في حشد إجماع إقليمي على دعم أفغانستان". وقال زاده: "نتابع عن كثب التطورات في أفغانستان ومستعدون لتقديم ما بوسعنا لتسهيل الحوار الأفغاني والمصالحة كما ندعم مبادرة لجنة التنسيق الأفغانية".