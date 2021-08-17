الصحف الفرنسية: صدمة عالمية بعد سيطرة طالبان

أربيل (كوردستان 24)- تناولت الصحف الفرنسية اليوم الثلاثاء 17 آب (أغسطس) 2021 سيطرة حركة طالبان الافغانية على العاصمة كابول وتاثير ذلك على دول الجوار الافغاني

فاعتبرت صحيفة ليبراسيون سيطرة حركة طالبان على الحكم في افغانستان إذلالا للدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا في حين تقبلت روسيا والصين وباكستان بحكم طالبان اما طهران فقد ابتهجت بفشل واشنطن لكنها تخشى تدفق اللاجئين على حدودها .

وتابعت الصحيفة ان في واشنطن، بدأت "لعبة اللوم" المعتادة حيث أعلن أنتوني بلينكين وزير الخارجية أنه "فوجئ" بالتقدم السريع لطالبان كما شعر مسؤولو وكالة المخابرات المركزية وأجهزة المخابرات الأمريكية الأخرى بأنهم سيضطرون قريبًا إلى تحمل المسؤولية عن الإخفاق السياسي لصناع القرار .

ونقلت اليومية الفرنسية عن مايكل موريل الرجل الثاني السابق في وكالة المخابرات المركزية ان ما يحدث في أفغانستان ليس نتيجة فشل استخباراتي بل نتيجة سياسات متتالية لعدة إدارات أمريكية.

من جهة اخرى ظلت الدبلوماسية الروسية حذرة من استيلاء حركة طالبان على السلطة حيث تعتبرها "منظمة إرهابية محظورة" في روسيا ولم يتم إخلاء السفارة الروسية في كابول بعد أن تلقت "ضمانات" بشأن سلامة موظفيها. وقال دبلوماسي روسي "سوف نتحدث مع الملا بارادار عن مستقبل العلاقات بين النظامين.

هذا وأكدت الصين سياستها الواقعية ودون أي تردد في الدفاع عن مصالحها مع التمسك بالقيمة الأساسية لدبلوماسيتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد لأنها ستحترم "حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره.