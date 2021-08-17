مجتمع

كوردستان تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

author_image سوار أحمد
کوردستان عاشوراء اقليم كوردستان عطلة

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت حكومة اقليم كوردستان تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل، في جميع الدوائر الحكومية بمناسبة عاشوراء.

واعتاد المسلمون الشيعة في كل عام احياء ذكرى مقتل الامام الحسين في معركة كربلاء في العام 680 ميلادية كتعبير عن الشعور بألمه.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان إنه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس بشكل رسمي، في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية في اقليم كوردستان".

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء.

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