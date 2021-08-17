سیاسة

رئيس الوزراء العراقي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني

توثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها
author_image آريان ابراهيم شوكت
رئيس الوزراء العراقي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني
رئيس الوزراء العراقي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، 17 آب (اغسطس) 2021 اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وبحثا الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين العراق وايران وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب بيان لمكتب الكاظمي فقد تبادل " رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الايراني التعازي بمناسبة حلول أيّام عاشوراء، وذكرى استشهاد الإمام الحسين". وبيّن رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال الاتصال، "ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة، وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف؛ لتوثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها".

وعبّر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بحسب البيان" عن تقديره لدور العراق البارز في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها الحكومة العراقية في خدمة السلام، ومصالح شعوب المنطقة".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف