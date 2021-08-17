رئيس الوزراء العراقي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، 17 آب (اغسطس) 2021 اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وبحثا الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين العراق وايران وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب بيان لمكتب الكاظمي فقد تبادل " رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الايراني التعازي بمناسبة حلول أيّام عاشوراء، وذكرى استشهاد الإمام الحسين". وبيّن رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال الاتصال، "ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة، وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف؛ لتوثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها".

وعبّر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بحسب البيان" عن تقديره لدور العراق البارز في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها الحكومة العراقية في خدمة السلام، ومصالح شعوب المنطقة".