صحة وبیئة

قفزة في وفيات كورونا مع تراجع بمعدل الإصابات في العراق

مختبرات وزارة الصحة شخصت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 8778 إصابة مؤكدة
author_image Kurdistan24 اربیل
إقبال ضعيف من قبل السكان لتلقي اللقاحات
إقبال ضعيف من قبل السكان لتلقي اللقاحات
العراق العراق كورونا وباء كورونا لقاحات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء تسجيل قفزة جديدة بأعداد الوفيات إثر مضاعفات فيروس كورونا وسط تراجع طفيف بمعدل الإصابات خلال آخر 24 ساعة في عموم العراق.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 75 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات 19 ألفاً و815 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد العام الماضي.

وذكر التقرير أن مختبرات وزارة الصحة شخصت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 8778 إصابة مؤكدة بالوباء ما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 1793372 إصابة.

ويأتي الارتفاع مع إعلان البلاد الدخول في مرحلة وبائية عنيفة مع انتشار متحور دلتا في ظل إقبال ضعيف من قبل السكان لتلقي اللقاحات.

 

موضوعات ذات صلة
العالم

بايدن: "حكومة غني" انهارت أسرع من المتوقع ولن أكرر "خطأ أفغانستان"
  18 ساعات
کوردستان

أربيل تفتتح مركزاً لتطعيم المعلمين وتمدد الدوام بمراكز أخرى
  20 ساعات
الشرق الاوسط

لبنان.. حداد عام بعد مقتل وإصابة العشرات في انفجار خزان للوقود
  22 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف