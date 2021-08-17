قفزة في وفيات كورونا مع تراجع بمعدل الإصابات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء تسجيل قفزة جديدة بأعداد الوفيات إثر مضاعفات فيروس كورونا وسط تراجع طفيف بمعدل الإصابات خلال آخر 24 ساعة في عموم العراق.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 75 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات 19 ألفاً و815 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد العام الماضي.

وذكر التقرير أن مختبرات وزارة الصحة شخصت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 8778 إصابة مؤكدة بالوباء ما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 1793372 إصابة.

ويأتي الارتفاع مع إعلان البلاد الدخول في مرحلة وبائية عنيفة مع انتشار متحور دلتا في ظل إقبال ضعيف من قبل السكان لتلقي اللقاحات.