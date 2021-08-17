سقوط ضحايا في قصف تركي طال مستشفى في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤولون محليون أن مستشفى في قضاء سنجار تعرض لقصف جوي تركي بعد ظهر الثلاثاء ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ووقع الهجوم بعد يوم من عملية تركية مماثلة استهدفت سيارة وسط المدينة بالتزامن مع زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأفاد مراسل كوردستان 24 في المنطقة بأن منطقة "سكينية" حيث يقع المسشفى، تعرضت إلى قصف لنحو خمس مرات على الأقل.

وذكرت مصادر محلية أن القصف نفذ بطائرات بدون طيّار، لكن مراسلنا قال إن القصف نفذته طائرات حربية، مشيراً إلى أن القصف أدى إلى تدمير المبنى بالكامل.

وأفادت أنباء بسقوط ضحايا. ولم يتسن التحقق من أعدادهم على الفور.

وسبق أن استهدفت تركيا مواقع في سنجار قالت إنها تابعة للجماعات المنضوية تحت مظلة حزب العمال الكوردستاني.