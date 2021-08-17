حرائق الغابات تجوب العالم وتمتد إلى البرتغال

أربيل (كوردستان 24)- يبذل أكثر من 600 عنصر إطفاء جهودهم في البرتغال الثلاثاء لإخماد حريق اندلع الاثنين في منطقة الغارف السياحية في الجنوب، ما أدى إلى إجلاء نحو ستين شخصاً، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ.

وقال متحدث باسم قيادة الدفاع المدني المحلية لوكالة فرانس برس إن رجل إطفاء تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بحروق وتلقى اثنان آخران الاسعافات في المكان بسبب تنشق الدخان.

اندلع الحريق في الصباح الباكر الاثنين في بلدة كاسترو ماريم قرب الحدود الإسبانية، وتم احتواؤه بشكل موقت قبل أن يشتعل من جديد عند الظهر ليمتد مساءً على مسافة ثلاثين كيلومتراً وعلى مساحة قدرها ثلاثة آلاف هكتار.

ثم امتدت النيران باتجاه الساحل جنوبا، مما دفع السلطات إلى وقف حركة المرور على الطريق السريع الذي يعبر الغارف من الشرق إلى الغرب.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها ظهراً، غير أنّ عناصر الإطفاء الذين يستعينون ب200 آلية وثماني قطع بين طائرة وطوافة، كانوا يخشون درجات حرارة "مثيرة للقلق"، وفق المسؤول المحلي عن فرق الحماية ريشار ماركس.

وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة التي قد تساعد في اتساع رقعة النيران المستعرة في البرتغال منذ الجمعة، مددت لشبونة إلى مساء الثلاثاء مدّة الإنذار من الحرائق الساري في كافة أرجاء البلاد.

وفي اسبانيا المجاورة، ما زال الحريق الذي اندلع السبت في نافالكروس قرب مقاطعة آبلة (وسط غرب) "نشطاً" بمستوى خطورة "من الدرجة الثانية". بيد أنّ السلطات في منطقتي كاستيا وليون أكدت أنّ شدّته خفت.

وتطلب التعامل مع هذا الحريق نحو ألف عنصر إطفاء والعديد من الموارد الجوية، وأتى على ما لا يقل عن 12 ألف هكتار وأسفر عن نزوح نحن ألف ساكن.

وعلى غرار عشرات الحرائق ذات النطاق المتوسط، اندلع الحريق نتيجة درجات الحرارة المرتفعة في إسبانيا منذ الأربعاء وسط تسجيل مستويات غير مألوفة بلغت 47,4 درجة مئوية السبت في الأندلس (جنوب)، في أعلى درجة تعرفها البلاد بحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.