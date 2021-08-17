سیاسة

المبعوثة الأممية تحل ضيفة في أروقة كوردستان 24.. وتطرح "مقارنة إعلامية"

اُستقبلت بلاسخارت من قبل المدير العام لمؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام محمد كريم
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بلاسخارت تتفقد أروقة كوردستان 24 مع المدير العام محمد كريم
بلاسخارت تتفقد أروقة كوردستان 24 مع المدير العام محمد كريم
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أربيل (كوردستان 24)- أجرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت الثلاثاء زيارة إلى المقر الرئيسي لقناة كوردستان 24 الفضائية.

وتناولت بلاسخارت خلال زيارتها إلى القناة، ومقرها أربيل، دور الإعلام في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية البشرية والعقبات التي تواجهه في عموم العراق.

واُستقبلت بلاسخارت من قبل المدير العام لمؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام محمد كريم وعدد من مسؤولي القناة، ثم تفقدت برفقتهم أروقة القناة وأقسامها.

وقبل ذلك جرى عقد اجتماع تم فيه تسليط الضوء على قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إغلاق مكاتب كوردستان 24 في منطقة (روجافا) الخاضعة لسيطرتها.

وتم التباحث إزاء وضع الإعلام في العراق فضلاً عن العقبات التي تعترض عمل الصحفيين، ولا سيما في المناطق المتنازع عليها (المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم)، حيث تواجه الفرق الإعلامية عراقيل كثيرة من قبل قوات الأمن والجماعات المسلحة.

كذلك تمت مناقشة الدور الذي تلعبه كوردستان 24 في تغطية الأحداث واستقصائها صحفياً في جميع أنحاء العراق والبلدان المحيطة.

وأعربت بلاسخارت عن اعتقادها بأن العمل الصحفي في إقليم كوردستان يختلف عن المناطق الأخرى في العراق، مشيرة إلى أنها ناقشت ذلك مع مسؤولي إقليم كوردستان.

وقالت "يتعين على إقليم كوردستان أن يبذل قصارى جهده لتعزيز ما حققه من إنجازات حول الحرية التي يتمتع بها في العمل الصحفي".

وانطلقت كوردستان 24 في تشرين الأول أكتوبر 2015 وهي مؤسسة بحثية وإعلامية وتطرح القضايا بموضوعية ومهنية وتواكب ما يطرأ على الساحة على مدار الساعة ولها منصات إلكترونية تقدم خدماتها الصحفية بمختلف اللغات بما في ذلك العربية.

به‌ڕێوبه‌ری گشتیی كوردستان24 پێشوازی له‌ پلاسخارت ده‌كات
خلال استقبال بلاسخارت من قبل المدير العام
پلاسخارت و محه‌مه‌د حاجی كه‌ریم، به‌ڕێوبه‌ری گشتیی دامه‌زراوه‌ی كوردستان24
جانب من تفقد بلاسخارت والمدير العام لأروقة كوردستان 24 وأقسامها
تاوتوێكردنی پرسی میدیا له‌ عێراق له‌ دانیشتنێكی دۆستانه‌دا
جانب من الاجتماع الذي جرى فيه بحث كل ما يتعلق في الإعلام بعموم العراق
دیمه‌نێكی دانیشتنه‌كه‌
 المدير العام يستمع إلى حديث بلاسخارت عن الإعلام في إقليم كوردستان وما يميزه عن باقي العراق
دانیشتنی پلاسخارت و به‌ڕێوبه‌ری گشتیی كوردستان24
 تناول الجانبان العقبات التي تعترض الإعلام الكوردي في المناطق المتنازع عليها
پلاسخارت به‌شه‌كانی كوردستان24 به‌سه‌ر ده‌كاته‌وه‌
بلاسخارت تتفقد أقسام كوردستان 24 برفقة مسؤولي المؤسسة
پلاسخارت و به‌ڕێوبه‌ری گشتیی و به‌رپرسی په‌یوه‌ندییه‌كانی كوردستان24
أشادت بلاسخارت بدور كوردستان 24 في تعزيز الديمقراطية في العراق وكوردستان
پلاسخارت له‌ كوردستان24
 بلاسخارت في أحد أقسام كوردستان 24
پلاسخارت له‌ ستۆدیۆی كوردستان24
بلاسخارت في استوديو الأخبار
پلاسخارت میوانی كوردستان24ـه‌
بلاسخارت ضيفة على كوردستان 24
پلاسخارت چه‌ند به‌شێكی كوردستان24 به‌سه‌ر ده‌كاته‌وه‌
بلاسخارت في أحد أقسام مؤسسة كوردستان 24
پلاسخارت له‌ كوردستان24
بلاسخارت في كوردستان 24
پلاسخارت و ژماره‌یه‌ك له‌ به‌رپرسانی كوردستان24
 صورة جماعية للمبعوثة الأممية مع المدير العام وباقي مسؤولي القناة
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