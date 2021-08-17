المبعوثة الأممية تحل ضيفة في أروقة كوردستان 24.. وتطرح "مقارنة إعلامية"

أربيل (كوردستان 24)- أجرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت الثلاثاء زيارة إلى المقر الرئيسي لقناة كوردستان 24 الفضائية.

وتناولت بلاسخارت خلال زيارتها إلى القناة، ومقرها أربيل، دور الإعلام في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية البشرية والعقبات التي تواجهه في عموم العراق.

واُستقبلت بلاسخارت من قبل المدير العام لمؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام محمد كريم وعدد من مسؤولي القناة، ثم تفقدت برفقتهم أروقة القناة وأقسامها.

وقبل ذلك جرى عقد اجتماع تم فيه تسليط الضوء على قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إغلاق مكاتب كوردستان 24 في منطقة (روجافا) الخاضعة لسيطرتها.

وتم التباحث إزاء وضع الإعلام في العراق فضلاً عن العقبات التي تعترض عمل الصحفيين، ولا سيما في المناطق المتنازع عليها (المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم)، حيث تواجه الفرق الإعلامية عراقيل كثيرة من قبل قوات الأمن والجماعات المسلحة.

كذلك تمت مناقشة الدور الذي تلعبه كوردستان 24 في تغطية الأحداث واستقصائها صحفياً في جميع أنحاء العراق والبلدان المحيطة.

وأعربت بلاسخارت عن اعتقادها بأن العمل الصحفي في إقليم كوردستان يختلف عن المناطق الأخرى في العراق، مشيرة إلى أنها ناقشت ذلك مع مسؤولي إقليم كوردستان.

وقالت "يتعين على إقليم كوردستان أن يبذل قصارى جهده لتعزيز ما حققه من إنجازات حول الحرية التي يتمتع بها في العمل الصحفي".

وانطلقت كوردستان 24 في تشرين الأول أكتوبر 2015 وهي مؤسسة بحثية وإعلامية وتطرح القضايا بموضوعية ومهنية وتواكب ما يطرأ على الساحة على مدار الساعة ولها منصات إلكترونية تقدم خدماتها الصحفية بمختلف اللغات بما في ذلك العربية.