مجتمع

الرئيس بارزاني ينعى رحيل "الفنان المحبوب" سلام كويي

"كان فناناً محبوباً ووطنياً في أربيل وكوردستان، وكان يعمل بلا كلل أو ملل ويكد بإخلاص"
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أربيل (كوردستان 24)- نعى الرئيس مسعود بارزاني الثلاثاء رحيل الفنان المسرحي المعروف سلام كويي عن عمر ناهز 66 عاماً.

وقال الرئيس بارزاني في برقية تعزية "تلقينا ببالغ الحزن والأسرى نبأ وفاة الفنان والمسرحي الشعبي سلام كويي"، مضيفاً أن الراحل "كان فناناً محبوباً ووطنياً في أربيل وكوردستان، وكان يعمل بلا كلل أو ملل ويسعى بإخلاص للارتقاء بالفن والمسرح في كوردستان".

وأشار إلى أن الفنان الراحل خدم الفن لسنوات عديدة، وقال "إن مكانته وتاريخه واضحان".

واختتم الرئيس بارزاني برقيته بالقول "أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة وذوي الراحل سلام كويي وجميع أصدقائه وأقاربه وفناني مدينة أربيل وكوردستان، وأشاطرهم أحزانهم، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

 

 

 

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