مستشفيات السليمانية تغص بمصابي "دلتا" وتحذر من انفلات الوضع الصحي

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير مستشفى الشهيد طاهر علي والي بك في السليمانية آزاد هورامي، إن 50 بالمئة ممن يجرون فحوصات كورونا تظهر نتائجهم موجبة.

وأضاف هورامي في حديث لكوردستان 24، أنه لم تعد هناك أسرّة شاغرة في المستشفيات المتخصصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وحذر من انفلات الوضع الصحي بالقول "لم تعد المستشفيات تملك طاقة لاستيعاب المزيد من المصابين" في وقت يكافح فيه إقليم كوردستان موجة عنيفة من الوباء.

وقال إن مستشفيات السليمانية باتت تغص بالمصابين، وأرجع السبب إلى عدم امتثال الناس للإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية.

وسجل إقليم كوردستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 2000 إصابة و20 حالة وفاة بالفيروس.

وسبق أن ذكرت السلطات أن معظم الإصابات تحمل متحور دلتا سريع العدوى.