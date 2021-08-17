أربيل تستجيب لـ70 شكوى وتغلق 27 مصنعاً ملوثاً للبيئة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات المحلية في أربيل الثلاثاء إغلاق 27 مصنعاً ومعملاً لم تستجب لضوابط منع تلوث البيئة.

وقال قائممقام قضاء مركز أربيل نبز عبد الحميد في حديث لكوردستان 24 "تقرر إغلاق تلك المصانع والمعامل بسبب التلوث البيئي وبناء على شكاوى من 70 مواطنا".

وأشار إلى المصانع والمعامل التي تقرر إغلاقها والخاصة بالمواد الإنشائية وتكسير الأحجار تقع على طريق مخمور، مبيناً أن القرار خلصت إليه اللجنة المشتركة بين قائممقامية قضاء مركز أربيل ودائرة البيئة.

وقال عبد الحميد إن هذه الأعمال كانت في يوم ما متمركزة خارج المدينة وبعيدة عن المناطق السكنية، غير أن الأمر تغير بعد التمدد العمراني والزيادة السكانية.