مجتمع

مسرور بارزاني يعزّي بوفاة الفنان سلام كويي

"الفنان الراحل خدم الفن الكوردي كثيراً"
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ئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
ئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان سلام كويي كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الثلاثاء في وفاة الفنان والمسرحي المعروف سلام كويي.

وفي برقية تعزية وجهها إلى عائلة الفنان الراحل، قال مسرور بارزاني "يحزنني تلقي نبأ وفاة الفنان الكوردستاني المعروف سلام كويي".

وأضاف أن الفنان الراحل خدم الفن الكوردي كثيراً.

واختتم رئيس الحكومة برقيته الموجهة إلى عائلة الراحل قائلاً "أتقدم إليكم بخالص التعازي وأشاطركم أحزانكم، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

 

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