مسرور بارزاني يعزّي بوفاة الفنان سلام كويي

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الثلاثاء في وفاة الفنان والمسرحي المعروف سلام كويي.

وفي برقية تعزية وجهها إلى عائلة الفنان الراحل، قال مسرور بارزاني "يحزنني تلقي نبأ وفاة الفنان الكوردستاني المعروف سلام كويي".

وأضاف أن الفنان الراحل خدم الفن الكوردي كثيراً.

واختتم رئيس الحكومة برقيته الموجهة إلى عائلة الراحل قائلاً "أتقدم إليكم بخالص التعازي وأشاطركم أحزانكم، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان".