واشنطن: مستعدون لإبقاء حضور دبلوماسي في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة مستعدة لإبقاء حضور دبلوماسي في مطار كابول بعد الموعد النهائي لانسحاب قواتها المحدد في 31 آب أغسطس إذا سمحت الظروف بذلك.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس للصحفيين "إذا كان (الوضع) آمنا، وإذا كانت المسؤولية تقتضي أن نبقى وقتا أطول، يمكن أن ندرس هذا الأمر".

وأعلن أن الولايات المتحدة تأمل أن "تفي" طالبان بوعودها في شأن حقوق الإنسان.

وقال برايس "إذا كان طالبان يقولون إنهم سيحترمون حقوق مواطنيهم، فإننا نتوقع منهم أن يفوا بهذا الالتزام".

وقبل ساعات، أكد مسلحو طالبان في أول مؤتمر صحفي لهم في العاصمة الأفغانية أنهم "سيسمحون للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ الإسلام".

واضاف برايس "الكلمات مهمة، يمكن أن تكون مطمئنة، يمكن أن تكون رمزية، لكن ما نسعى إليه هو الأفعال".