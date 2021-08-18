الغارديان البريطانية: قائمة فشل التدخل الغربي؟

أربيل (كوردستان 24)- نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا لبول رودجرز، بعنوان: "أفغانستان والعراق وليبيا والدولة الإسلامية: قائمة فشل التدخل الغربي".

ويقول الكاتب إنه بات يُنظر الآن إلى الحرب الأمريكية على أفغانستان بأكملها على أنها فشل ذريع، إلا أن أهميتها الحقيقية أنها كانت "مجرد الأولى بين أربع حروب فاشلة".

أما الثانية فهي حرب العراق التي استمرت ثماني سنوات، وانتهت بسحب أوباما للقوات الأمريكية. وفي عام 2011، كانت الحرب الثالثة الفاشلة، بحسب الكاتب، وهي العملية الفرنسية البريطانية للمساعدة في الإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا والتي تلقت دعما من الولايات المتحدة وإيطاليا.

ما كان متوقعاً في ليبيا، بحسب الكاتب، هو تحقيق انتقال سريع إلى دولة غنية بالنفط موالية للغرب، تصبح أيضا سوقا جاهزة لشركات الأسلحة الغربية. وبدلاً من ذلك، كان هناك عقد من عدم الاستقرار والانعدام العميق للأمن، إذ تحولت ليبيا إلى "قناة لنقل الأسلحة إلى الجماعات الجهادية المتعددة في جميع أنحاء منطقة الساحل".





